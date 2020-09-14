В ДНР снимут новогодний комедийный сериал «Дед на морозе»

В творческую группу вошли молодые комики, участники проекта «Жажда смеха» Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Жители ДНР могут принять участие в съемках пилотных серий нового комедийного сериала «Дед на морозе», который презентуют в Республике в конце текущего года.

- Мы 11 сентября провели кастинг на роли в первом комедийном сериале, который будет сниматься в Республике, – «Дед на морозе». К счастью, многие из них, в том числе некоторые главные роли, остались вакантными и ждут своих исполнителей. Кастинг будет продолжаться, приглашаем всех желающих принять участие в съемках. Отмечу, что в сценарии очень качественно прописаны герои, мы старались, чтобы они были максимально жизненными, за ними будет интересно наблюдать, - сообщил донецкий комик, сценарист сериала Дмитрий Севрюк.

По сюжету главный герой сериала на новогодние праздники работает аниматором в роли Деда Мороза. Сериал повествует о его жизни после Нового года, с какими жизненными проблемами он сталкивается ежедневно и как их решает, семейных взаимоотношениях, о его друзьях и соседях.

- В сериале раскрываются люди – наши соседи, друзья. Многие смогут узнать себя. Все построено на юморе, и главное – в сериал могут попасть не только профессиональные актеры, а простые люди, которые будут попадать в типажи, у которых есть харизма, желание участвовать в актерских проектах. Я тоже прошла кастинг, и меня взяли, с удовольствием приму участие в этом сериале, — отметила актриса, тренер по актерскому и ораторскому мастерству Наталья Мур.

Дмитрий рассказал, что нужно для участия. Желающим необходимо подать заявку в группах сериала в социальной сети ВКонтакте. В письме нужно указать свои контактные данные, возраст, рассказать об опыте актерского мастерства, если он есть, а также приложить презентационное видео. В ответ организаторы сообщат время и место проведения кастинга.

Пилотный проект будет включать четыре серии, продолжительность каждой – 15 минут. Съемки будут проходить в Донецке. Сериал представят на видеохостинге YouTube предстоящей зимой. Кроме того, ведутся переговоры о его трансляции на российском федеральном канале «СТС», где проявляют интерес к проекту.

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