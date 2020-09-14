Прямая линия с Главой ДНР состоится 22 сентября

С сегодняшнего дня принимаются вопросы к Главе ДНР. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Глава ДНР Денис Пушилин 22 сентября ответит на вопросы населения в эфире республиканского телевидения.

- Двадцать второго сентября проведу прямую линию с жителями Донбасса, которая пройдет традиционно в телевизионном формате. В текущем году это будет уже второй открытый диалог в прямом эфире, - сообщил сегодня лидер Республики в своем телеграм-канале.

Он отметил, что прямая коммуникация с населением «помогает руководству страны четче расставлять приоритеты и двигаться по пути развития ДНР с целью улучшения качества жизни ее жителей».

Вопросы на прямую линию принимаются с 14 сентября на официальном сайте Главы Республики через форму «Обратиться». Обращения можно направлять в текстовом, а также аудио- и видеоформате.

Предыдущая прямая линия Главы ДНР прошла 16 июня.

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