За сутки коронавирус в ДНР обнаружен у 14 человек

К мерам профилактики все привыкли, как к неизбежному. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирусную инфекцию в ДНР за сутки диагностировали у 14 человек. Таков результат первичных тестов.

- Министерство здравоохранения ДНР информирует, что согласно исследованиям, проведенным 12 сентября, диагностировано 14 случаев заболевания, — сообщили в министерстве здравоохранения Республики.

По информации ведомства, на сегодняшний день в Республике всего подтверждено 2824 случая заболевания: выздоровели 1457 человек, 1209 проходят лечение, умерли 158.

Тем временем, на Украине прирост пациентов с COVID-19 за сутки — 2 476 человека. С начала пандемии в стране заразились коронавирусной инфекцией 154 335 человек, скончались 3178 пациентов.

Но при этом на линии разграничения в Донбассе ограничительные меры сохраняются. То есть после пересечения границы через один из пунктов пропуска, въезжающие на территорию Украины, должны пройти двухнедельный режим самоизоляции.

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