В программу Фестиваля кузнечного мастерства вернут соревнования по семиборью среди кузнецов

Виктор Бурдук демонстрирует семь упражнений соревнований. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Ежегодно в сентябре в Донецке проходит фестиваль кузнечного мастерства, который организовывает основатель Парка кованых фигур, председатель Гильдии кузнецов - Виктор Бурдук.

Кроме традиционных мастер-классов от кузнецов, аллеи мастеров, старинного свадебного обряда и других мероприятий, в этом году пройдет соревнование по кузнечному семиборью.

- Мы его трижды проводили до войны, пора возвращать традиции. Это семь упражнений кузнечного мастерства, которые можно оценивать абсолютными величинами – миллиметрами, секундами и силой, - рассказал "Комсомолке" Виктор Бурдук. - Ведь любую работу мы оцениваем субъективно. Вот сделали семь роз, например, а пойми, какая лучше? Каждый выберет согласно своему вкусу. А тут все будет оцениваться судьями объективно с помощью измерений. И призом для чемпиона станет пальмовая ветвь с семью лепестками – по числу состязаний в семиборье.

А еще дончан ждет сюрприз - в Парке кованых фигур "высадят" ожившую пальму.

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