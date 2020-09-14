«Пробирает до слез!» Соцсети растрогала песня о Донбассе

Авторы и исполнительницы песни на Первом республиканском канале. ФОТО: Личный архив В. СКОБЦОВА

Песня "Донбасс за нами", написанная к 77-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков известными дончанами - поэтом Владимиром Скобцовым и композитором Михаилом Хохловым, продолжает набирать миллионные просмотры. Исполнили ее солистки Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна Маргарита Лисовина и Наталья Качура.

Автор стихов – Владимир Скобцов, которого Юнна Мориц называет легендарным Орфеем Донбасса, рассказал о реакции на песню:

- Реакция была мгновенной, сказать "положительной" - не сказать ничего. Защитники, простые люди Донбасса, жители России, Беларуси, Европы, Америки, Азии и Австралии - все пишут о том, что не могут сдержать слёз, что все, о чем они думали сказано в песне, называют песню "Марсельезой" Донбасса, народным гимном и шлют слова благодарности. За первые сутки было 2 миллиона просмотров и это количество не снижается до сих пор. Авторов благодарят, в исполнительниц влюбляются.

- Сколько времени понадобилось, чтобы написать эти стихи?

- Поскольку музыкальный текст отличается от традиционного "книжного" стихотворения, пришлось тщательно поработать над звучанием, мысленно прослушивая все варианты. Стихотворение стало, как сжатая пружина и композитор Михаил Хохлов изменил мелодию на более ритмичную. Слушатели назвали это русским роком.

Текст и видео песни можно посмотреть здесь.

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