Украина нарушает допмеры контроля перемирия

Украина продолжает нарушать перемирие. Фото: Штаб "ООС"

Вооруженные формирования Украины соблюдали режим прекращения огня в минувшие сутки, однако один раз нарушили условия дополнительных мер контроля и усиления перемирия в Донбассе.

- Накануне в 11:30 украинские силовики проводили инженерные работы на своих позициях вблизи подконтрольного Киеву населенного пункта Старогнатовка, - сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В предыдущие сутки украинские военные соблюдали режим прекращения огня, при этом один раз нарушили условия допмер контроля и усиления перемирия.

Тем временем в Луганской Народной Республике рассказали об обстреле со стороны украинских военных. Киевские силовики один раз за сутки открыли огонь по ЛНР, тем самым нарушив «режим тишины» в зоне ответственности Республики.

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