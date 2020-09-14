В Донецком Парке кованых фигур оживет пальма

Будущая пальма. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Ежегодно в сентябре в Донецке проходит фестиваль кузнечного мастерства, который организовывает основатель Парка кованых фигур, председатель Гильдии кузнецов - Виктор Бурдук.

Программа фестиваля. Фото: Виктор Бурдук

- Открытие фестиваля состоится в субботу в 10.00 выступлением конного клуба «Татарсаль». Затем дончан ждут традиционные мастер-классы кузнецов, аллея мастеров, свадебный обряд, кузнечная каша братчина и многое другое, - рассказал в интервью "Комсомолке" Виктор Бурдук. - Из Тореза приедет наш силач, рекордсмен России, трехкратный чемпион России и Европы - Богдан Дрожжин. Если не помешает карантин, обещает прибыть почетный гость - победитель и призер международных кузнечных конкурсов, чемпион России по художественной ковке Александр Вихт.

Продолжая серию скульптур под общим названием «ХХI век – Время. Состояние. Рок», кузнецы задумали стилизованную пальму – творческую копию пальмы Мерцалова.

- В этом году исполняется 125 лет с момента ее создания. Мы решили ее оживить и оказалось, что задача эта даже сложнее, чем я предполагал в самом начале. Пальма будет высотой 4 метра. А чтобы заставить трепетать ее листья, создать узлы соединения, шарниры, рассчитать вес, мы даже сотрудничали с профессором ДПИ Сидоровым Владимиром Анатольевичем, - приоткрыл завесу тайны кузнец.

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