В ЛНР заявили об обстреле со стороны Украины

Украина продолжает воевать с Донбассом. Фото: (архив) Представительство ЛНР в СЦКК

В Луганской Народной Республике рассказали об обстреле со стороны украинские военных. Киевские силовики один раз за сутки открыли огонь по ЛНР, тем самым нарушив «режим тишины» в зоне ответственности Республики.

- Обстрелу подвергся район села Желобок. Огонь велся из АГС-17, всего противник произвел три выстрела, - сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.

Напомним, украинская сторона неоднократно нарушает перемирие в Донбассе и допмеры его контроля. Официальный Киев не желает следовать договоренностям и всячески продолжает войну. Тем временем Республики Донбасса со своей стороны выполняют взятые на себя обязательства.

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