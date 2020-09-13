Погода в Донецке на день: 14 сентября на смену пасмурному утру придет ясный день

За последние 130 лет 14 сентября в Донецке самая высокая температура воздуха составляла 28 градусов тепла, а самая низкая – 1 градус Фото: Игорь ЛИТВИНОВ

С 21.00 13 сентября до 21.00 14 сентября на территории Донецкой Народной Республики ожидается ясная погода. Пасмурному утру на смену придет ясный день. На небе не будет облаков. Без осадков.

Температура воздуха в этот день будет колебаться от 12 градусов тепла ночью до 25 градусов днем. По прогнозам синоптиков возможны порывы ветра до 14 метров в секунду, которые будут дуть в северо-западном направлении.

Народный прогноз погоды. 14 сентября отмечается день памяти преподобного Симеона Столпника и его матери Марфы. С этого дня принято считать, что начинается старое Бабье лето. То есть жара в Республике сохранится вплоть до 20 чисел сентября.

Также по погоде на 14 сентября наши предки определяли, какими выдастся оставшиеся два месяца осени. Если первый день Бабьего лета ясный, то осень будет теплая; сухо – октябрь и ноябрь будут не дождливые; а если выпали осадки – они не стихнут до самой зимы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Активисты в ДНР хотят возобновить нашумевший ЭКОCHALLЕNGE, запущенный макеевским школьником в прошлом году

Первыми эстафету в ЭКОCHALLЕNGE приняли активисты из общественной организации «Молодая Республика» (подробнее)