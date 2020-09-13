78 боевикам ВСУ удалось выбраться из зоны «ООС» за деньги

Также запрет покидать подразделения был связан с выявлением вспышки коронавируса среди военнослужащих ВСУ. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"

Командиры ВСУ за денежный взнос отпустили на гражданку 78 боевиков, несмотря на запрет штаба «операции объединенных сил». Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— В ходе опроса личного состава рабочей группой выявлен факт отсутствия 78 военнослужащих в нарушение приказа штаба "ООС" о запрете отпусков, — говорится в сообщении. — Однако члены комиссии на основании поступившей анонимной информации вскрыли обман и установили факты направления военнослужащих в отпуска по семейным обстоятельствам за денежный взнос в размере от 5 до 10 тысяч гривен.

Добавим, что штаб «ООС» запретил военнослужащим покидать подразделения в Донбассе из-за скандала. На днях была выявлена нарколаборатория у Золотого, организованная боевиками из первого батальона 30-й бригады. Проводится следствие.

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