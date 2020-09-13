Погода в Луганске на день: 14 сентября ожидается переменная облачность, без осадков

По предварительному прогнозу 15 сентября погода будет примерно такая же Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Луганске 14 сентября ожидается с переменной облачностью. Осадков не будет. Возможны сильные порывы ветра. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

— С 21:00 13 сентября до 21:00 14 сентября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, днем 23-28 градусов тепла, — прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 5-7 градусов выше нуля, днем – 26-28 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 8-10 градусов ночью и 25-27 градусов выше нуля днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 6-8 градусов тепла ночью до плюс 25-27 градусов днем.

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