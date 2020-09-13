Активисты в ДНР хотят возобновить нашумевший ЭКОCHALLЕNGE, запущенный макеевским школьником в прошлом году

Эстафету ЭКОCHALLЕNGE можно передать с помощью текстового сообщения или видеообращения Фото: Мария ЛЕНЦ

Молодые активисты повторно запускают нашумевший в социальных сетях ЭКОCHALLЕNGE, организованный школьником из Макеевки Кириллом Самойловым в 2019 году. Первыми эстафету получили члены общественной организации «Молодая Республика» в различных городах Республики.

— Активиста «Молодой Республики», по инициативе которого был запущен ЭКОCHALLЕNGE Кирилла Самойлова в 2019 году узнали более 20-ти миллионов Интернет-пользователей. В 2020 году мы планируем сделать так, чтобы о нашем ЭКОCHALLЕNGE говорили все пользователи Интернета! Говорили и делали свои города чище! Вы готовы? Мы дали старт! — говорится в сообщении.

Напомним основные правила ЭКОCHALLЕNGE. В акции может поучаствовать каждый желающий в группе или самостоятельно. Нужно выбрать загрязненный участок, убраться там и выложить в сеть фотографию «до и после» субботника. В своем посте нужно также указать хэштег Эко-Challenge и передать эстафету другим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Россия с нами И с нами Бог!» Интернет взорвала новая песня о Донбассе

Автор стихов - Владимир Скобцов, рассказал, как рождалась песня (подробнее)