Комбат ВСУ заставил коммунальщиков закопать траншеи силовиков у Станицы Луганской

Под давлением военных директор предприятия был вынужден пойти им на встречу, выделив для этого два экскаватора и бульдозер. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"

Командира 25-й бригады ВСУ Сущенко заставил коммунальщиков закопать траншеи своих силовиков у Станицы Луганской. По данным официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего Сущенко угрожал им физической расправой. В итоге траншеи были закопаны, а на самого комбата была написана коллективная жалоба командованию бригады.

— Вместе с тем по указанию руководителя «Жилстройсервиса» главный инженер предприятия организовал написание коллективной жалобы от работников предприятия командованию бригады об угрозах физической расправы со стороны военных в случае отказа от выполнения инженерных работ, — говорится в сообщении.

Кроме того, в Народной милиции добавили, что Сущенко приказал закопать траншеи не для того, чтобы замести следы нарушения дополнительных мер контроля перемирия. Он просто не желал передавать бесплатно подготовленные позиции последователям, которые придут на позиции в ходе ротации.

Также в районе Станицы Луганской не провели разминирование. Хоть в официальных бумагах для начальника штаба 25-й бригады и сказано, что позиции готовы к ротации.

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