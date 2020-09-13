Саперы ВСУ отказались разминировать местность у Станицы Луганской

Но командир батальона не придал большого значения бойкоту саперов и выдал в отчете для начальства иную обстановку в подразделении Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Боевики из инженерно-сапёрной роты ВСУ отказались разминировать территорию в районе Станицы Луганской из-за того, что командование подразделения скрыло от начальства факты травматизма их товарищей. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— Сокрытие командованием 25-й бригады фактов травмирования военнослужащих привело к отказу личного состава инженерно-саперной роты от выполнения приказа на проведение инженерных работ по разминированию местности в зоне ответственности 1-го батальона в районе населенного пункта Болотенное, — говорится в сообщении представителя.

Но, похоже, что командир батальона не придал большого значения бойкоту саперов. В его отчете для начальника штаба 25-й бригады было сообщено о разминировании и готовности карт минных полей для военных, которые приедут в Луганскую область для ротации.

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