«Она так и не научилась доверять людям»: В ПИФ рассказали о состоянии собаки с огнестрелом

Кора станет отличной сторожевой собакой. Фото: Администрация приюта "ПИФ"

Накануне Пасхи в 2019 году в донецкий приют ПИФ попала собака с огнестрельным ранением. Пуля прошла на вылет. Но это не значит, что лечение было простое.

Сейчас собака полностью здорова. Ей дали кличку Кора. И она ждет, когда в приют за ней придут ее будущие хозяева. Об этом сообщили сотрудники приюта в социальных сетях.

Такая Кора попала в приют накануне Пасхи в 2019 году. Фото: Администрация приюта ПИФ

— Очаровашка с вилятельным хвостом и мокрой нюхалкой. Она умеет фыркать как лисичка, и совершенно добродушна, — так описывают характер здоровой Коры сотрудники приюта. — Мы вылечили ее тело, залечили равны, сейчас она здорова. Но, увы, мы так и не смогли вновь научить ее доверять людям. Кора не агрессивна! Она предпочитает держаться в стороне от человека. При том, Кора гавкает на чужих людей и будет неплохим охранником.

Кроме Коры в ПИФе живет еще около 800 собак. Некоторые животные ждут своих хозяев там годами. Из-за чего приюту постоянно нужны финансы, крупы и медикаменты. Помощь можно принести к воротам учреждения или передать через ПИФ-мобиль. Также у приюта есть электронные реквизиты, по которым можно сделать денежный перевод:

Карта Приватбанка: 4149 4993 4185 1960 Афонина Вита

Карта Сбербанка: 4276 3801 3492 7685 Васильева Ольга Валерьевна

WEB-Money:

U264359439215 Гривна (UAH)

E835235950990 Евро (EUR)

R509399475348 Российский рубль (RUB)

Z258895404152 Американский доллар (USD)

Яндекс Кошелек 410012979663160

PayPal: vv_olga@mail.ru

QIWI: +7 999 652-16-01.

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