Киевские силовики открыли огонь из гранатометов по позициям Народной милиции ЛНР

По мнению Осадчего, обстрел произошел из-за отсутствия дисциплины в 14-й бригады ВСУ в Донбассе. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"

Киевские силовики обстреляли из гранатомета район села Желобок, где находятся позиции военнослужащих ЛНР. Однако выстрелы противника были неприцельными и не угрожали жизни военных и мирных жителей Республики. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— Со стороны позиций третьего батальона 14-й бригады с направления (села) Крымское было произведено три выстрела из АГС-17 в направлении наших позиций в районе (села) Желобок, — заявил Осадчий. — Подразделения Народной милиции вели наблюдение за противником, строго придерживаясь условий перемирия, огонь не открывали.

Также Осадчий добавил, что нарушение режима прекращения огня было задокументировано. Данные об этом будут переданы украинской стороне в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня для того, чтобы противник не смог обвинить военнослужащих Народной милиции в нарушении перемирия.

Кроме того, Осадчий просит международных наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обратить внимание на данный инцидент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В СЦКК сообщили о проведении инженерных работ на позициях ВСУ в Шумах

Ранее сообщалось, что Киев сорвал проведение совместной с ДНР и ОБСЕ проверки данных позиций (подробнее)