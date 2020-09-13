Подмога подоспела вовремя: Четыре человека чуть не задохнулись в горящем доме в Макеевке

В тушении пожара от МЧС ДНР привлекалось 5 единиц техники и 16 человек личного состава. Фото: пресс-служба МЧС ДНР

В одном из домов по улице Героев Сталинграда в Макеевке 12 сентября начался пожар. Очаг распространения находился на балконе второго этажа. Но пламя быстро распространилось дальше. Когда приехали пожарные сильное задымления уже было на третьем этаже здания, где в этот момент находились люди. Об этом сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ДНР.

— Спасатели ГПСО Макеевки с третьего этажа по автолестнице эвакуировали четыре человека с места сильного задымления. Спасенные: двое мужчин 1973 г.р. и 1971 г.р., две женщины 1979 г.р. и 1972 г.р., — говорится в сообщении.

Людей вывели на улицу. Правда, об их состоянии в ведомстве не уточнили. Как и о том, что стало причиной возгорания.

Добавим, что с начала месяца у пожарных Республики прибавилось работы. Так, всего за сутки, 12 сентября, они ликвидировали уже 120 пожаров. В том числе и происшествие, которое произошло в Тельмановском районе.

В селе Зерновое загорелся частный дом. Внутри находились люди. Пожилой мужчина погиб на месте, еще двух человек госпитализировали в лечебное учреждение.

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