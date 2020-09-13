«Феникс» рассказал, как пользоваться домашним интернетом и не платить за него месяцами

Абоненты могут становиться участниками сразу нескольких акций на раздачу бесплатного интернета Фото: Михаил ФРОЛОВ

Республиканский оператор связи «Феникс» объявил о начале акции «Выгодная осень» для новых абонентов. Жители Донецка, Зугреса, Тореза и Снежного могут получить бесплатно два месяца пользования домашним интернетом, при условии подключения к пакету Unlim 100 до 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

— Будущему абоненту «Феникс» необходимо оставить заявку в период с 05.09.2020 по 30.09.2020 года на тарифный план «Unlim 100». Оставить заявку на подключение. Подключиться и внести оплату в размере или более тарифного плана «Unlim 100» до 05.10.2020 (включительно), — говорится в сообщении.

При этом акцию «Выгодная осень» можно комбинировать с другой – «Приведи друга». Таким образом, можно не платить за интернет еще дольше. Каждый приведенный друг приносит бонус – бесплатный месяц домашнего интернета.

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