Глава ДНР Денис Пушилин анонсировал изменение тарифов на отопление и горячую воду

Единый тариф на тепловую энергию и горячее водоснабжение будет установлен в ДНР с 1 октября Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Во время встречи с жителями Старобешево Глава ДНР Денис Пушилин сделал несколько заявлению по поводу повышение зарплат коммунальщикам и изменения тарифов на отопление и горячую воду.

— Знаю, что вам сейчас крайне сложно. Мы долго удерживали ситуацию, чтобы для наших граждан тарифы не повышались. С другой стороны, есть сотрудники коммунальных служб, которые получают деньги за счет оплаты услуг. В самое ближайшее время мы ждем повышения зарплат сотрудникам коммунальных служб, — сказал Глава Республики.

Кроме того, Денис Пушилин добавил, что с первого октября запланировано выравнивание тарифов на отопление и горячее водоснабжение. По предварительным данным, платежка увеличится на 10 – 13%.

— Это не закроет проблемы коммунальщиков, мы прекрасно это понимаем, но повышать больше и идти по пути Украины, когда коммунальные платежи повышаются в разы, конечно, на это мы не пойдем. Потому что это преступно по отношению к нашим гражданам. Мы планируем направить средства, которые выделены в рамках реализации Программы развития, на погашение разницы тарифов, — добавил Денис Пушилин.

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