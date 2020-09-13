Коронавирус в ДНР: За сутки медики выявили 14 носителей COVID-19

За сутки ни одного нового летального случая от COVID-19 выявлено не было Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Согласно результатам тестов, полученным в лаборатории 12 сентября, коронавирус в ДНР был выявлен у 14 человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

— Министерство здравоохранения ДНР информирует, что согласно исследованиям, проведенным 12 сентября, выявлено 14 случаев заболевания. По состоянию на 13 сентября коронавирусная инфекция была выявлена у 130 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения Республики и получают бесплатное лечение, — говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии коронавирус в ДНР был выявлен у 2824 человек. На данный момент лечение от COVID-19 получают 1209 пациентов, выписаны 1457 человек, летальных случаев – 158.

— Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, — добавили в пресс-службе ведомства.

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