Коронавирус в ЛНР: Медики зарегистрировали новые случаи заражения и одну смерть от COVID-19

Ранее местный Минздрав сообщил, что обстановка с коронавирусом в ЛНР стабилизировалась Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число заразившихся коронавирусом в ЛНР возросло до 789 человек за все время. Также медики за прошедшие сутки зарегистрировали один летальный случай. Об этом сообщила пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР.

— Всего по состоянию на 9.00 13 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики. Зарегистрирован один летальный случай, — говорится в сообщении.

При этом 675 человек в Республике побороли болезнь. С дважды отрицательным результатом на коронавирус их выписали из медучерждений. Но в ЛНР все еще действуют ограничительные меры, хоть большая их часть была значительно смягчена. Поэтому удалось провести массовые гуляния в честь празднования Дня города Луганска 13 сентября.

Для местных жителей устроили концерт, розыгрыши подарков и фейерверки. Специальным гостем праздника стал военный ансамбль «Новороссия» Народной милиции ЛНР под руководством Романа Разума.

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