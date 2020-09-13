В СЦКК сообщили о проведении инженерных работ на позициях ВСУ в Шумах

В Шумах должна была пройти инспекция совместно с ДНР и ОБСЕ, но ее сорвал Киев. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"

Представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) 12 сентября сообщили об очередном нарушении условий дополнительных мер контроля перемирия. Так, в поселке Шумы, что находится под Горловкой, украинские силовики продолжают оборудовать свои позиции.

— В 16:35 со стороны ВСУ в очередной раз зафиксировано проведение инженерных работ на позициях ВСУ вблизи поселка Шумы, — говорится в сообщении СЦКК.

Напомним, что именно из-за обстановки в Шумах Глава ДНР Денис Пушилин дал указ на уничтожение украинских позиций в данной районе. Но этого так и не произошло. Стороны решили провести внеочередные переговоры Контактной группы, на которых удалось договориться о проведении совместной с ДНР и ОБСЕ инспекции в Шумах. Но в последний момент проверка позиций ВСУ в Шумах была сорвана Киевом.

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