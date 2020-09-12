Под Горловкой украинские военные вывели из строя беспилотник ОБСЕ, который мог выявить новые позиции ВСУ

Сотрудников миссии ОБСЕ не пускают на место оборудования позиций ВСУ. Фото: Скриншот видео СММ ОБСЕ

Под Горловкой украинские военные вывели из строя беспилотник ОБСЕ, который мог выявить оборудование новых позиций вблизи поселка Шумы. Для этого ВСУ использовали станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

- Помимо проведения провокационных обстрелов в районе поселка Шумы, направленных на недопущение вскрытия патрулем миссии ОБСЕ новых позиций 35-й бригады морской пехоты, командование ООС поставило задачу силами двух мобильных групп от 305-го отдельного батальона РЭБ и роты РЭБ 35-й обрмп подавить каналы управления и навигации БЛА СММ ОБСЕ. В результате глушения летательный аппарат миссии потерял управление и упал в лесном массиве на подконтрольной Украине территории. По нашим данным, беспилотник обнаружен и передан в штаб 35-й бригады, - сегодня сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

Там отметили, что информация о потере управления БПЛ из-за радиопомех подтверждается отчетом миссии ОБСЕ за 11 сентября.

Тем временем, в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о проведении сегодня после 16 часов новых инженерных работ на позициях ВСУ вблизи поселка Шумы.

Напомним, что 10 сентября Киев сорвал проведение совместной с ДНР и ОБСЕ инспекции в Шумах. Донецк неоднократно заявлял, что под ВСУ в нарушении дополнительных мер контроля перемирия продвигали свои укрепления к арке стратегического водовода «Северский Донец – Донбасс».

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