Глава ДНР рассказал, как в Республике будет решаться проблема очередей за паспортами

Денис Пушилин пообещал ускорить процесс приема документов на паспорта ДНР и РФ. Фото: denis-pushilin.ru

Глава ДНР Денис Пушилин на встрече с сотрудниками сельхозпредприятия «Фрунзе» в Старобешевском районе рассказал, как власти Республики намерены решить проблему очередей в миграционную службу.

- В некоторых городах очереди за паспортами уже до 2023 года. Поэтому нами сейчас принимается ряд мер. Одна из них — задействование кадровых служб в ведомствах и на предприятиях, а также местных администраций и общественных приемных ОДДР. Они могут консультировать людей по сбору документов, — сказал Пушилин.

Он отметил, что много людей приходит в миграционную службу с неполным пакетом документов. В итоге теряется время сотрудника МС на разъяснения и повторный прием. Соответственно, очередь не двигается, а время потрачено. А еще в планах увеличение штата сотрудников миграционной службы.

Также Глава ДНР принял участие в праздновании Дня поселка Старобешево и празднике греческой культуры Калимера. Сегодня в Старобешево проходят выставки народного творчества, выставка-продажа продукции греческой кухни, мастер-класс по изготовлению изделий из глины, работают детские аттракционы.

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