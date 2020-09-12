Жители Мариуполя ожидают, что школы с 1 октября уйдут на карантин

Власти Мариуполя утверждают, что о возвращении дистанционного обучения в школах пока рано говорить. Фото: mariupolrada.gov.ua

В подконтрольном Украине Мариуполе отправили на самоизоляцию два класса школ из-за риска заболевания коронавирусом. А в это время по городу идут разговоры, что с 1 октября все учебные заведения города закроются на карантин.

- За прошедшую неделю в двух учреждениях зафиксированы случаи COVID-19. В одном заболел педагог. В другом – родитель ребенка. Классы переведены на самоизоляцию. 12 сентября проведем тестирование, – рассказал заместитель городского головы Александр Кочурин.

Тем временем, по Мариуполю гуляют слухи о том, что с 1 октября все учебные заведения города закроются на карантин.

- Нам сказали, что компании, которые кормят детей, не закупают продукты. Вроде как из-за того, что с 1 октября школы будут закрываться, – говорят педагоги.

Впрочем в городском совете опровергли эти суждения.

- Мы будем вынуждены закрывать учебные учреждения только в том случае, если Мариуполь перейдет в «красную зону» адаптивного карантина. Пока Мариуполь находится в «зеленой зоне», – пояснил Александр Кочурин.

Отметим, в последнее время в Мариуполе увеличилось количество новых случаев COVID-19, которые выявляются почти ежедневно. А на Украине за девять дней сентября заболели 130 педагогов и 168 учеников. На самоизоляции находятся 5 564 педагога и 115 классов.

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