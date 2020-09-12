Коронавирус в ЛНР: В минувшие сутки умер от COVID-19 житель Республики

Медики напоминают о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических рекомендаций. Фото: Минздрав ЛНР

От коронавируса в ЛНР в минувшие сутки умер один житель. Таким образом, с начала пандемии медики Республики зарегистрировали 22 летальных случая заражения опасной инфекцией. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

- Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 777. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 652 человека. Из них 10 – за последние сутки, - говорится в сообщении.

Напомним, что с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. Сейчас на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.

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