Коронавирус в ДНР: В Республике за сутки выписали 42 жителя после выздоровления от COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирусом в ДНР в минувшие сутки заболели 30 жителей. За это время 42 жителя выписали после выздоровления от COVID-19.

- Выявлены 30 случаев заболевания COVID-19. Коронавирусная инфекция обнаружена у жителей, которые контактировали с заболевшими ранее. Состояние пациентов удовлетворительное. Им оказывается необходимая помощь, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 2810. На лечении сейчас находятся 1195 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 1457 человек. Из них 42 – в минувшие сутки.

К сожалению, зарегистрированы 3 летальных случая – умерли мужчина в возрасте 72 лет и женщины в возрасте 72 и 64 лет. Всего в ДНР от опасной инфекции умерли 158 человек.

Тем временем, коронавирусная инфекция была выявлена у 130 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения Республики и получают бесплатное лечение.

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