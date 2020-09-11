Погода в Донецке на день: 12 сентября столбик термометра поднимется до +26

Погода в Донецке 12 сентября будет теплой Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

В пятницу, 12 сентября, погода в столице Донецкой Народной Республики будет теплой. По прогнозу синоптиков температура воздуха поднимется до 26 градусов выше нуля.

- В Донецке облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным, - говорится в сообщении синоптиков

Отмечается, что день пройдет без осадков.

Утром температура воздуха покажет 11 градусов тепла, днем столбик термометра поднимется – до 26 градусов выше нуля, вечером столбик термометра зафиксирует 23 градусов тепла.

Скорость ветра до 3,4 метров в секунду.

Народный прогноз погоды: Наши предки заметили, что теплый вечер и звездная ночь 12 сентября обещают хороший урожаю следующего года, а теплый и сухой день указывают на позднюю зиму.

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