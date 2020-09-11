Погода в Луганске на день: 12 сентября будет малооблачно

12 сентября в Луганске будет тепло Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

По прогнозам синоптиков, погода в Луганской Народной Республике будет теплой. Температура воздуха прогреется до 27 градусов тепла.

- С 21.00 11 сентября до 21.00 12 сентября на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-11, днем 22-27 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 6-8 градусов выше нуля, днем – 25-27 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 9-11 градусов ночью и 24-26 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 9-11 градусов тепла ночью до плюс 25-27 градусов днем.

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