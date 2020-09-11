В Донбассе умерла от коронавируса главврач больницы

Медики находятся в группе риска Фото: Андрей АБРАМОВ

В подконтрольном Украине Покровске (до переименования - Красноармейск) от коронавирусной инфекции умерла главврач городской больницы Наталья Кандыбко. Об этом сообщили в Покровском горсовете.

- 10 сентября на 63-м году жизни от коронавирусной болезни умерла Наталья Ивановна Кандыбко – главный врач КНП «Покровская городская больница». Покровск потерял высококвалифицированного специалиста и прекрасного человека, – говорится в сообщении.

Тем временем, медики фиксируют рост заболеваний COVID-19 в подконтрольной Украине Донецкой области. Каждый день число заболевших увеличивается на 90. Всего в области зафиксировано 1 942 случая COVID-19, 25 человек умерли.

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