Перемирие в ДНР: за неделю Украина 121 раз нарушила допмперы

Эдуард Басурин привел данные нарушений украинской стороны Фото: Юлия АНДРИЕНКО

За неделю украинские вооруженные формирования 121 раз нарушили дополнительные меры контроля и усиления режима прекращения огня в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

- С момента вступления в действие дополнительных мер по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня, в период с 27 июля по 11 сентября нами было установлено 121 нарушение со стороны вооруженных формирований Украины, - сказал Басурин.

Эдуард Александрович отметил, за этот период украинские войска 30 раз открывали огонь по территории ДНР, 24 раза применяли беспилотные летательные аппараты, также было отмечено 67 фактов ведения инженерных работ на позициях ВСУ вдоль всей линии разграничения.

Напомним, дополнительные меры контроля и усиления режима прекращения огня действуют в Донбассе с 27 июля 2020 года.

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Об этом сообщили в представительстве Республики в СЦКК (подробности)