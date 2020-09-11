На подконтрольной Киеву территории Донбасса фиксируют антирекорды заражения коронавирусом

За все время коронавирус на подконтрольной Киеву территории ДНР выявлен у 1942 жителей Фото: Андрей АБРАМОВ

На подконтрольной Киеву территории ДНР второй день фиксируют антирекорды заболеваемости коронавирусной инфекцией. За сутки регистрируют по 90 зараженных.Об этом сообщил глава «Донецкой областной государственной администрации» Павел Кириленко.

Наибольшее число новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировали в Краматорске – 22, в Мариуполе и Славянске соответственно 16 и 12.

- Как и по всей Украине, в «Донецкой области» темпы распространения COVID-19 заметно растут, а вместе с ними - и вероятность заболеть для каждого из нас. Поэтому с каждым днем нужно быть все осторожнее, - сказал Кириленко.

За все время коронавирус на подконтрольной Киеву территории ДНР выявлен у 1942 жителей. Из этого числа 1107 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Зарегистрировано 25 летальных случаев. Лечение продолжают 810 пациентов.

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