В Мариуполе отремонтировали и благоустроили мемориал Неизвестному советскому солдату. Фото: facebook.com

В Кальмиусском районе Мариуполя отремонтировали и благоустроили мемориал Неизвестному солдату, сообщают городские средства массовой информации.

- Ко Дню освобождения города от нацистских оккупантов народный депутат Украины Вадим Новинский оказал свою помощь, - говорится в сообщении. При его содействии благоустроен мемориал, расположенный по улице Гурамишвили.

Несмотря на проведение декоммунизации, начатой еще Порошенко и продолженной Зеленским, жители Донбасса продолжают чтить подвиг советских солдат.

- На торжественном митинге у обновленного обелиска собрались мариупольцы, чтобы почтить память героев, - рассказали городские СМИ.

Памятник Неизвестному советскому солдату был установлен в 40-х годах прошлого столетия. Он представляет собой скульптуру солдата с боевой каской в руке. За ним расположена братская могила, в которой захоронено около восемь тысяч военнопленных

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