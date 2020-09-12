Перемирие позволяет: В прифронтовом поселке ЛНР продолжили строить водонасосную станцию

Продолжены работы по заливке опорных столбов в рамках строительства водонасосной станции. Фото: НМ ЛНР

Официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий заявил, что действие дополнительных мер по усилению режима перемирия позволило специалистам коммунальных предприятий ЛНР продолжить строительство насосной станции в расположенном у линии соприкосновения поселке Зеленая Роща.

- При содействии подразделений НМ, представителей СЦКК, МЧС ЛНР и наблюдателей ОБСЕ сотрудниками коммунальных предприятий продолжены работы по заливке опорных столбов в рамках строительства водонасосной станции в населенном пункте Зеленая Роща, - рассказал он.

Осадчий отметил, что проведение работ стало возможным благодаря действию дополнительных мер по усилению режима перемирия.

- Также продолжена работа по очистке линии электропередачи, питающей насосные станции Славяносербского района, от растительности на участке Ящиково – Славяносербск, - сообщил представитель оборонного ведомства Республики.

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