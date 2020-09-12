Украинская армия нарушила перемирие в ЛНР во время визита в Донбасс дипломатов из Франции и Германии

Из-за отсутствия угрозы жизни военнослужащим и мирным гражданам ЛНР подразделения Народной милиции ответный огонь не открывали Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Во время посещения дипломатами из Франции и Германии так называемой зоны «операции объединенных сил», киевские силовики два раза нарушили перемирие. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Несмотря на нахождение в зоне «ООС» представителей командования аппарата атташе по обороне при посольствах Французской Республики и Федеративной Республики Германия на Украине, украинские вооруженные формирования Украины совершили две огневые провокации, тем самым нарушив дополнительные меры по усилению и контролю режима прекращения огня, - сказал он.

Осадчий отметил, что в 16.20 ВСУ открывали огонь по Золотому-4, а в 18.25 по Голубовскому.

- Из-за отсутствия угрозы жизни нашим военнослужащим и мирным гражданам подразделения Народной милиции ответный огонь не открывали и строго соблюдали действующий бессрочный режим прекращения огня, - подчеркнул представитель НМ ЛНР.

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