ВСУ обстреляли Желобок

Огонь по селу велся из стрелкового оружия Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сегодня, в 10.50, украинская армия открыла огонь по селу Желобок, что в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Вооруженные формирования Украины продолжают нарушать дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, а именно пункт «б» - запрет на применение огня, включая снайперский, - говорится в сообщении. - Киевские силовики в 10.50 из района хутора Причепиловка открыли огонь из стрелкового оружия в направлении села Желобок.

В СЦКК рассказали, что информация о пострадавших среди мирного населения не поступала.

Ранее, ВСУ открывали огонь по Голубовскому. Огонь велся из стрелкового оружия.

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