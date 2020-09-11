Пожар в Макеевке: огонь уничтожил пять домов

Для ликвидации возгорания от МЧС ДНР привлекалось шесть единиц техники и 25 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 10 сентября, в Советском районе Макеевки произошел пожар, в результате которого пострадало семь домов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики.

- В Советском районе Макеевки по улице Гаврилова 10 сентября произошел пожар, в результате которого уничтожено пять хозяйственных построек на площади 180 квадратных метров, еще две хозяйственные постройки на площади 90 квадратных метров повреждены, - говорится в сообщении.

Для ликвидации возгорания от МЧС ДНР привлекалось шесть единиц техники и 25 человек личного состава.

Тем временем, в донецкой городской администрации сообщили об увеличении пожаров в степях, лесных насаждениях, на территориях населенных пунктов

- Усугубляются и последствия пожаров, - отметили в мэрии. - С целью недопущения пожаров на открытой территории напоминаем о правилах пожарной безопасности при введении особого противопожарного режима

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