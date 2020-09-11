ВСУ заминировали дорогу у Счастья

Украина продолжает минирование местности в Донбассе. Фото: штаб «ООС»
Вооруженные формирования Украины разместили противотанковые мины на дороге у Счастья. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.
- Используя действующее перемирие, вооруженные формирования продолжают осуществлять беспорядочное минирование территории, - сказал он.
Осадчий отметил, что по данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, отмечено размещение двух противотанковых мин ТМ-62 в дополнение к ранее обнаруженным 36 противотанковым минам, установленных поперек дороги местного значения по направлению в населенный пункт Счастье,
- Такие действия киевских силовиков представляют угрозу для безопасности мирных граждан и международных наблюдателей, - говорит официальный представитель оборонного ведомства Республики. - Мы призываем руководство миссии ОБСЕ добиться от украинской стороны выполнения требований подписанных ими договоренностей.
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