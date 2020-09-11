Украинская армия разместила вооружение в жилых кварталах Донбасса

ВСУ размещают вооружение вблизи жилых кварталов. Фото: штаб «ООС»

Украинские вооруженные формирования продолжают размещать вооружение вблизи жилых кварталов Донбасса, тем самым подвергая опасности местных жителей.

Официальный представитель Управления Народной милиции Яков Осадчий сообщил, что киевские силовики разместили пять единиц бронетехники в жилых районах села Новозвановка.

- За прошедшие сутки выявлено размещение техники из состава 30-й бригады – две боевые машины пехоты и три бронированные боевые машины в жилых районах Новозвановки, - рассказал он.

Осадчий отметил, что факты размещения вооружения зафиксированы и Международными наблюдателями

- Факты размещения подразделениями ВСУ вооружения и военной техники вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории являются нарушением дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и подтверждаются отчетом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 10 сентября 2020 года, - сказал официальный представитель оборонного ведомства Республики.

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