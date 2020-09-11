«О каком же перемирии вы, президент Зеленский, говорите? Вы, наверное, так шутите?» Жительница ЛНР обратилась к гаранту конституции незалежной

ВСУ продолжают стрелять по ЛНР Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На фоне непрекращающихся обстрелов территории Луганской Народной Республики в Украине продолжают говорить о том, что Киев соблюдает режим прекращения огня.

- Утром, днем, вечером, а чаще всего ближе к ночи, чтобы меньше видели уже уснувшие представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, украинские каратели направляют страшные «подарки» в виде гранат, мин и снарядов в дома наших граждан, - председатель республиканской организации профсоюза работников культуры ЛНР Тамара Саянова.

Жительница Республики обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

- Так о каком же перемирии вы, президент Зеленский, говорите? Вы, наверное, так шутите? Ведь клоуну присуще шутить. Но мы привыкли к веселым, "солнечным" клоунам и их добрым шуткам. А вы как-то больше похожи на злого, кровожадного клоуна из американских ужастиков. Но, как говорят, с кем поведешься – от того и наберешься, - заявила Саянова.

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