Председатель профсоюза Тамара Саянова об обстрелах ЛНР: Если верить украинским СМИ, то это, наверное, салют в честь всеобъемлющего прекращения огня

В Украине рассказывают о тишине в Донбассе в то время, когда ВСУ продолжают стрельбу Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Председатель республиканской организации профсоюза работников культуры ЛНР Тамара Саянова рассказала о своих наблюдениях о том, что официальный Киев сообщает в украинских СМИ о соблюдении режима прекращения огня на фоне непрекращающихся обстрелов территории Народных Республик Донбасса.

- Президент Украины Владимир Зеленский через телевидение и радио трубит о всеобъемлющем перемирии и прекращении огня, считая каждый раз дни тишины – 20, 30, 40… А сколько реально просуществовало это перемирие? Об этом надо спросить тех, кто живет на прифронтовых территориях, и они ответят, что никакого прекращения огня так и не ощутили, – сказала она.

Тамара Саянова рассказывает, что жители прифронтовых поселков Республики каждый день слышат взрывы снарядов и выстрели пулеметов.

- Если верить украинским СМИ, то это, наверное, салют в честь всеобъемлющего прекращения огня. А вот и нет! Это те же непрекращающиеся обстрелы мирных жителей Луганской Народной Республики, - сказала председатель профсоюза.

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