ВСУ ни разу за сутки не выстрелили по ДНР, но продолжают инженерные работы на позициях

Были замечены два человека, которые проводили инженерные работы на позициях ВСУ. Фото: штаб «ООС»

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины ни разу не нарушили режим прекращения огня в ДНР. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Вооруженные формирования Украины в минувшие сутки соблюдали режим прекращения огня, - говорится в сообщении.

В СЦКК отметили, что ВСУ нарушили условия дополнительных мер усиления и контроля перемирия, проводя инженерные работы на позициях.

- В 10.55 и 11.10 были замечены два человека, которые проводили инженерные работы на позициях ВСУ вблизи подконтрольного Киеву населенного пункта Красногоровка к западу от Донецка, - рассказали в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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