За все время коронавирус в ЛНР зарегистрирован у 777 человек

За все время коронавирус в ЛНР выявлен у 777 жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в ЛНР выявлен еще у 14 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 09.00 11 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 777, - говорится в сообщении.

В здравоохранительном ведомстве ЛНР отметили, что выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 652 человека.

- Зарегистрирован один летальный случай, - говорят в Минздраве Республики. - Таким образом, с начала пандемии медики Республики зарегистрировали 21 смерть пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

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