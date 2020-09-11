Коронавирус в ДНР выявили еще у 41 жителя

Лечение от коронавируса в ДНР продолжают 1210 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По результатам исследований, проведенных 10 сентября, коронавирус в ДНР выявлен еще у 41 жителя. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Из них два случая выявлены у приехавших из Украины, - рассказали в Минздраве ДНР.

В здравоохранительном ведомстве отметили, что за сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 54 человека.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 2780 жителей. Из этого числа 1415 человек выздоровели и были выписаны их больниц. Зарегистрировано 155 летальных случаев. Лечение продолжают 1210 пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мама, я справлюсь! Только не плачь…» В Донецке открыли сбор денег смертельно больной 14-летней Диане Лавровой

На лечение девочки необходимо собрать 399 тысяч рублей (подробности)