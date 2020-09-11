В ДНР установят единый тариф на тепло с 1 октября

Тариф будет единым для всех городов Республики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Единый тариф на тепловую энергию и горячее водоснабжение будет установлен в ДНР с 1 октября. Об этом сегодня сообщили в Республиканской службе по тарифам (РСТ).

- До сегодняшнего дня у нас в разных городах разная стоимость тепловой энергии для населения, хотя основное предприятие одно – ГП «Донбасстелоэнерго». С 01 октября 2020 года эта диспропорция устраняется — тарифы будут едиными по Республике, – сказано в сообщении.

Отмечается, что для населения тариф составит 681,10 рубля за гигакалорию.

- Этот тариф действует на всей территории Республики, кроме Донецка, Горловки, Макеевки и поселка Новый Свет. Тарифы в них, после приведения к единым по стране, увеличатся на 28%, 17,8%, 5,1%, и 72% соответственно. Размер «коммунальной квитанции» в указанных городах увеличится от 80 до 260 рублей из расчета оплаты в течении года в зависимости от площади квартиры (степени благоустройства) или на 10-13%, — отметили в службе.

Ранее специалисты ДНР приступили к строительству нового водопровода к прифронтовому селу Луганское, которое расположено к юго-западу от Донецка.

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