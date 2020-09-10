Погода в Донецке на день: 11 сентября пройдет без осадков

Лето не спешит уходить из Донецка. Фото: Евгении Ка

Осень не спешит в Донбасс, а лето не торопится нас покидать. Так уж сложилось, что в наших широтах сентябрь - это еще один месяц лета.

В Донецке 11 сентября ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков.

Днем дончан ждет +29, вечером +13.

11 сентября отмечается праздник Усекновение главы пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. День 11 сентября завершает лето: «Иван Постный пришел, лето красное увел». Наши предки в этот день следили за журавлями: если с Ивана Постного журавли потянули на юг, то осень будет короткая, а зима - ранняя.

Такая ясная погода ждет дончан и в ближайшие дни.

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