Погода в Луганске на день: 11 сентября луганчан ждет +30

Лето не покидает Донбасс. Фото: Евгении Ка

Температура воздуха в ЛНР 11 сентября будет колебаться от 7 градусов выше нуля ночью до 30 градусов тепла днем.

- С 21:00 10 сентября до 21:00 11 сентября на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 7-12, днем 25-30 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 7-9 градусов выше нуля, днем – 27-29 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 9-11 градусов ночью и 25-27 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 9-11 градусов тепла ночью до плюс 27-29 градусов днем.

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