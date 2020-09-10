Ремонт дороги к пункту «Успенка» выполнен больше, чем наполовину

К проведению ремонта сотрудники подрядной организации ООО «Атлон» приступили в конце августа. Фото: министерство транспорта

Специалисты ДНР выполнили уже более чем наполовину план по ремонту автомобильной дороги государственного значения Донецк-Харцызск-Амвросиевка-КПП «Успенка», ведущей к к границе с Российской Федерацией.

«На сегодняшний день выполнены работы по уширению проезжей части автомобильной дороги шириной по 4,5 м с обеих сторон на участке протяженностью 121 метр. Ведутся работы по укреплению обочин и фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия. Процент выполнения работ составляет 55,3%, - сообщили в пресс-службе министерства транспорта Республики.

Решение о ремонте принято из-за увеличения потока транспортных средств в направлении Российской Федерации. Работы проводятся в соответствии с утвержденными Правительством ДНР мероприятиями по восстановлению сети автомобильных дорог Республики на 2020 год за счет капитальных вложений Правительства.

В целом площадь ремонтируемого участка составляет более 4,5 тысяч метров квадратных.

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