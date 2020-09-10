Начато строительство водовода к селу Луганское

Централизованное водоснабжение отсутствует в селе Луганское более 20 лет. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Специалисты ДНР приступили к строительству нового водопровода к прифронтовому селу Луганское, которое расположено к юго-западу от Донецка.

Задачу обеспечить Луганское стабильным водоснабжением поставил Глава ДНР Денис Пушилин в ходе прямой линии с жителями государства в декабре 2019 года. Нужно сказать, что эти проблемы были задолго до ДНР.

- Минстроем ДНР выполнена разработка проектно-сметной документации «Строительство водопровода для водоснабжения пос. Луганское в Петровском районе г. Донецка», которая прошла государственную экспертизу. В данный момент началось выполнение строительно-монтажных работ, — сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Сергей Наумец.

Протяженность трассы трубопровода превысит 7,5 км. Планируется проложить водовод из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм.

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