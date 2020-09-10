В Донецке открыли сбор денег смертельно больной 14-летней Диане Лавровой

У Дианы диагностировали острый лимфобластный лейкоз – рак. Фото: Время добрых
В донецком благотворительном фонде «Время добрых» сообщили об открытии нового сбора денег. Помощь требуется 14-летней Диане Лавровой из Горловки, у которой диагностировали острый лимфобластный лейкоз – рак. Необходимая сумма не лечение в 399 тысяч рублей – неподъемная для родителей.
- «Мама это ад» - это было первое, что услышала мама Дианы Лавровой после того, как девочку перевели из реанимации снова в отделение онкологии, - сказали волонтеры.
Мама девочки рассказывает, что Диане стало плохо дома – девочка внезапно потеряла сознание.
Как и любая мама, я забила тревогу, - говорит женщина. - В больнице по месту жительства у нас выявили анемию и направили на обследование в донецкую онкогематологию. Там мы и остались. Острый лимфобластный лейкоз – диагноз, который вмиг разрушил все.
Телефоны благотворительного фонда «Время добрых»:
+380714361061
+380713524822
Также вся необходимая информация и документы в группе в социальной сети – vk.com/vremya.dobryh
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